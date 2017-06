Banche Venete, ministro Padoan: "Piano non minaccia Unione bancaria"

"L'intervento pubblico per salvare la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca non minaccia l'Unione bancaria". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, spiegando che Bruxelles "domenica ha affermato che gli aiuti di Stato sono totalmente legali in questo caso, dunque non c'è alcuna disapplicazione delle regole". Padoan ha poi sottolineato che "l'operazione non distorce la concorrenza" e che "siamo sicuri di recuperare 5 miliardi".