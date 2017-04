Banche venete, Bce: fabbisogno necessario è di 6,4 miliardi

E' di 6,4 miliardi di euro il fabbisogno complessivo calcolato dalla Bce per la Popolare di Vicenza e per Veneto Banca: 3,3 miliardi per la prima e 3,1 miliardi per la seconda. E' quanto ha comunicato Francoforte alle banche. Nella lettera, inviata pure a Governo e Bankitalia, la Bce conferma che i due istituti hanno le caratteristiche di solvibilità per accedere alla ricapitalizzazione precauzionale.