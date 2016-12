Banche, stretta su stipendi vertici

Stretta di Bankitalia su stipendi e bonus dei vertici bancari. Palazzo Koch ha recepito la direttiva europea e i principi internazionali in materia, stabilendo una serie di paletti per i compensi dei top manager. Tra le misure previste c'è la parte variabile della remunerazione che non può superare quella fissa, mentre il compenso del presidente del Cda non può essere più alto di quello fisso dell'amministratore delegato o del direttore generale.