Banche, Schaeuble: "L'Italia non vuole eccezioni alle regole"

"Che io sappia, l'Italia non vuole eccezioni rispetto alle regole in vigore, che includono una certa flessibilità". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, parlando della situazione delle banche italiane alla conferenza stampa di presentazione del Bilancio tedesco. "Il governo italiano è in contatto con la Commissione Ue", ha aggiunto.