Banche, Schaeuble: ci sono margini di intervento per banche italiane

"Ci sono margini per intervenire sulle banche italiane, anche se resta aperta la questione degli aiuti di Stato". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, spiegando che la direttiva europea Brrd "consente misure preventive in certe condizioni per le banche solvibili". "Quando la commissione determina che c'è un rischio sistemico per il settore bancario - ha precisato -, rimane comunque la questione degli aiuti di Stato".