Banche salve: bond a 12.500 clienti

"I clienti retail, cioè privati, possessori di obbligazioni subordinate oggetto del decreto sono 12.500 per un controvalore di circa 431 milioni di euro". Lo dichiarano in un comunicato congiunto le Nuove Banche CariFe, CariChieti, Marche e Etruria. "I casi più esposti sono stimati in 1.010 piccoli risparmiatori, con una concentrazione di bond superiore alla metà del patrimonio. Il controvalore di tali obbligazioni è pari a 27 mln", aggiungono.