Banche salvate, interessati fondi esteri Verso nuova indagine per truffa

Apollo Global Management, Centerbridge Capital Partners e Anacap Financial Partners sono tra i fondi di private equity che stanno valutando la possibilità di farsi avanti per rilevare i quattro istituti "salvati" dal decreto salva-banche del governo. Lo riporta Bloomberg, secondo cui il controvalore delle quattro banche potrebbe essere di 1 miliardo. L'interesse si concentrerebbe sulle banche più grandi, come Banca Marche e Banca Etruria .

Le due banche potrebbero anche essere anche fuse. Le valutazioni sono in una fase preliminare e non è detto, quindi, che si traducano in un'offerta.



Verso quarta indagine, per truffa - "Truffa ai danni di clienti". E' l'ipotesi di reato di una possibile quarta indagine che la Procura di Arezzo potrebbe aprire in seguito agli esposti presentati da Federconsumatori, Adusbef e Codacons. In Procura starebbero solo aspettando gli esposti di singoli obbligazionisti per procedere.



Gli altri fascicoli - Tre i fascicoli già aperti: riguardano false fatturazioni, ostacolo alla vigilanza e conflitto di interessi negli affidamenti.



Toscana stanzia 200mila euro per assistenza legale - La Regione Toscana ha intanto stanziato 200mila euro per dare assistenza legale ai sottoscrittori di obbligazioni con Banca Etruria.