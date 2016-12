Banche, Renzi: "Critiche assurde, noi abbiamo salvato i correntisti"

"Noi i risparmi li salviamo nonostante le regole Ue che in passato hanno favorito altri Paesi ma non noi". Matteo Renzi è intervenuto così sul tema banche alla direzione Pd. Ha poi definito "ingiustificate e indecenti le polemiche fatte anche da alcuni di noi" sulla scia della "demagogia grillina". "Salvare i correntisti - ha affermato - non significa fare gli interessi delle lobby. Io ho fatto tutto ciò che serviva".