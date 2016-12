Banche, Padoan: "Singole criticità, ma il sistema rimane solido"

"Malgrado una prolungata e profonda fase di recessione, lo stato del sistema bancario italiano in generale rimane solido. Il problema delle sofferenze verrà affrontato progressivamente nel tempo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, spiegando che gli stress test "evidenziano singoli casi di criticità, ma non a livello di sistema". "Il governo segue la situazione in stretto contatto con le autorità europee", ha aggiunto.