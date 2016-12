Banche, Padoan: "Rimborsi? E' presto" "Piena fiducia a Bankitalia e Consob"

13:09 - "E' ancora presto per parlare di soglia. Stiamo attivando un meccanismo di arbitrato". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan risponde sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nel caso delle obbligazioni subordinate. Per quanto riguarda la vigilanza agli istituti coinvolti il ministro conferma la "piena fiducia a Bankitalia e Consob". Padoan difende anche la collega Maria Elena Boschi: "Uscirà alla grande, non ha nulla da nascondere".

Banche, Padoan: "E' presto per i rimborsi" di Laura Berlinguer embed video

"Il governo prenderà altre misure per velocizzare lo smaltimento delle sofferenze delle banche", ha aggiunto Padoan a Radio Anch'io ribadendo che "il sistema bancario italiano resta forte e solido" e che il suo stato di saluto "in futuro sarà ancora migliore".



In merito agli istituti salvati, il ministro ha ribadito: "Il governo sta facendo tutto il possibile per salvare un milione di clienti, un miliardo di depositi e per rimettere in carreggiata le quattro banche e salvare 6mila posti di lavori".