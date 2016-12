Banche, Padoan rassicura: "I risparmiatori saranno salvaguardati"

Nel giorno dell'Eurogruppo a Bruxelles, il primo del dopo-Brexit, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan rassicura i clienti delle banche italiane: "I risparmiatori saranno salvaguardati dal governo. I contatti con le autorità europee continuano positivamente". Il ministro ricorda poi come la questione banche non sia all'ordine del giorno della riunione tra i ministri dell'Economia dell'Eurozona né dell'Ecofin in programma martedì.