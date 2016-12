Banche, Padoan: no crisi sistemica, polemiche inconsulte su governo

Sull'azione del governo per la salvaguardia del sistema bancario italiano "abbiamo assistito a polemiche inconsulte che finiscono per nuocere al Paese: l'esecutivo è stato accusato sia di non aver fatto nulla sia di avere interferito oltre le proprie prerogative". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante un'informativa urgente alla Camera. Gli istituti italiani, ha assicurato, "non sono in una situazione di crisi sistemica".