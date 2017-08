Banche, Padoan: "Favorevole a norma su responsabilità dei manager"

"Per quanto riguarda le responsabilità degli amministratori di banche, sono favorevole a una norma che chiarisca che le responsabilità in questo campo sono sicuramente importanti e devono essere prima di tutto evitate ed eventualmente sanzionate". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione alla Commissione Finanze del Senato sul pacchetto bancario europeo.