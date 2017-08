Banche, Padoan: "Crisi risolte nelle regole, è una lezione per l'Ue"

Le crisi delle banche italiane sono state risolte "in piena aderenza alle regole europee", con le "direttive applicate per ottenere risultati positivi per le singole banche e per il sistema bancario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, dopo il via libera Ue alla ricapitalizzazione precauzionale di Mps. "Ci sono aspetti - ha aggiunto - che devono essere vagliati per trarne una lezione per costruire l'Unione bancaria del futuro".