Banche, Padoan attacca Bce e manager: "Vigilanza opaca, dirigenti responsabili"

Sarebbe stato utile conoscere i "criteri" della vigilanza Bce sull'aumento di capitale per Mps : "la mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliate". Lo ha detto in un forum al Sole 24 ore il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che auspica anche sanzioni ai manager che hanno danneggiato i risparmiatori: in Italia "non è stato ancora fatto abbastanza".

"Interloquire con le autorità finanziarie" - La richiesta di 8,8 miliardi per l'aumento di capitale, spiega il ministro, "non è contestabile perché la vigilanza è un'autorità indipendente", ma sarebbe servita qualche informazione in più sui criteri con cui si è arrivati a questa valutazione, sottolinea. Non parla di una lettera alla Bce per avere chiarimenti, ma di una "interlocuzione con le autorità, la Bce e la direzione generale Competitività della Commissione europea, che "ci farà capire l'aumento di capitale considerato effettivamente necessario".



Il problema, osserva, nasce dalla mole di sofferenze nei bilanci, senza dubbio "un tema europeo e anche italiano", e "va affrontato con vari strumenti". La gestione di tali difficoltà "richiede anche un po' di tempo e il ritorno a condizioni macroeconomiche di normalità". "Le richieste di capitale della Bce - prosegue - porteranno il Monte dei Paschi a essere una banca iper-capitalizzata".



"Responsabilità di singoli manager" - Allargando il discorso agli altri istituti in difficoltà, Padoan spiega che "quando il governo ha deciso di mettere in campo questi strumenti si è posto l'obiettivo della stabilità finanziaria, e quindi prima togliamo di mezzo possibili focolai di crisi meglio è". Lascia al Parlamento la valutazione sull'opportunità di un'apposita commissione d'inchiesta, ma "come cittadino" si augura che "la questione bancaria in Italia" sia affrontata anche "sul piano giudiziario. Perché ci sono responsabilità di singoli manager che hanno prodotto danni rilevanti a investitori, azionisti, risparmiatori e imprese. Queste responsabilità vanno sanzionate, e nel nostro Paese non è stato ancora fatto abbastanza" e "se non c'è una sanzione per i comportamenti scorretti alla fine chi pensa che le banche siano il male si convince di aver ragione".