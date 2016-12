Banche, Padoan: aiuti ai risparmiatori

"Stiamo studiando delle misure di tipo umanitario che vanno incontro alle necessità delle fasce più deboli di risparmiatori coinvolti " nell'operazione di salvataggio dei quattro istituti di credito "soccorsi" dal governo con il decreto Salva Banche . Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, sottolineando come le misure "umanitarie" siano un provvedimento a sè e quindi non siano in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.

Per Padoan "la Commissione europea potrebbe avere delle obiezioni se tale operazione fosse considerata parte della risoluzione, ma non lo è, si tratta di due cose separate". "Il Governo - ha poi aggiunto - sta studiando misure a sostegno delle fasce deboli tra i risparmiatori interessati e sto tornando a Roma per dedicarmi a questo aspetto, i cui termini sono ancora da precisare". Il ministro ha detto che occorre separare gli aspetti, ovvero quello "umanitario" dall'operazione di salvataggio in quanto tale.



Quindi, precisa, l'idea, "è riconoscere che un gruppo di cittadini è in difficoltà economica, e quindi è equivalente ad una misura di sostegno alla povertà e non interferisce con il meccanismo finanziario". I termini dell'operazione sono ancora da chiarire, ma di certo, rassicura, questo intervento "nulla ha a che fare con misure che potrebbero essere interpretate in contraddizione con l'Ue", perché un intervento connesso al salvataggio "sarebbe in contrasto subito con la disciplina sugli aiuti di Stato".