Banche, Padoan: aiuti a fasce deboli Pd: Fondo per aiutare i risparmiatori

"Il governo sta valutando un sostegno per le fasce deboli dei risparmiatori, ma non una compensazione del credito". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, parlando del dl banche. "Sono contrario a pensare che la nuova legge abbia portato criticità alle Popolari - ha aggiunto Padoan -. C'è uno sforzo importante per riallineare il sistema bancario dopo la crisi e dar spazio all'aiuto finanziario alle imprese".

Sarebbe dunque da intendere in questo senso l'ipotesi che venga costituito nella legge di stabilità, un Fondo di Solidarietà per salvaguardare i piccoli risparmiatori, obbligazionisti subordinati, che hanno perso l'intero capitale investito nei titoli delle 4 banche fallite: Banca Marche, Carife, Carichieti ed Etruria. Il responsabile del Tesoro ne ha parlato a margine della sua visita alla 'H Farm' di Roncade.



Pd: "Risarcire i risparmiatori". Dal partito democratico invece arriva la richiesta di dotare il Fondo di solidarietà per risarcire i risparmiatori colpiti dal dl banche di 120 milioni di euro, di cui 80 "a carico del sistema bancario". E' la proposta avanzata in un subemendamento alla legge di Stabilità.