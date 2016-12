Banche, Lagarde: "Non paragonerei l'Italia alla Grecia"

"Le soluzioni per le banche italiane possono essere trovate all'interno del contesto normativo dell'Ue". Lo afferma il direttore generale dell'Fmi, Christine Lagarde, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. "La trasparenza è necessaria per risolvere i problemi degli istiuti di credito italiani, ma non paragonerei l'Italia con la Grecia", mette in evidenza la Lagarde.