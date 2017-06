Banche, in calo il numero di sportelli: -1.000 nel 2016

Nuovo forte calo degli sportelli bancari in Italia nel 2016. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia, sono scesi di circa mille unità a quota 29mila (contro le 30.259 del 2015 e le 33mila del 2010). In diminuzione anche il numero delle banche (da 644 a 600). Numero questo destinato a calare ulteriormente viste le fusioni in corso in queste settimane nel mondo del credito cooperativo e l'assorbimento di quattro banche nel gruppo Ubi.