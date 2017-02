Banche, il Senato dà il primo ok a una commissione d'inchiesta

Primo via libera all'istituzione di una commissione d'inchiesta sul sistema bancario. La commissione Finanze del Senato ha dato mandato al relatore, Mauro Maria Marino (Pd), a riferire in Aula, dove il provvedimento è già in calendario. Il mandato è stato approvato da tutti i gruppi, tranne la Lega, mentre il M5s si è astenuto contestando la scelta di lasciare il termine di un anno per i lavori della bicamerale.

La commissione d'inchiesta sulle banche potrà verificare "la gestione degli istituti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto" o che abbiano ricevuto "anche in forma indiretta" risorse pubbliche o, infine "che siano stati posti in risoluzione".



In questo modo, ha spiegato Marino, la bicamerale avrà la possibilità "di spaziare su tutte le fattispecie, nella massima trasparenza".



Bocciati o ritirati tutti gli altri emendamenti che erano rimasti accantonati, dalla richiesta, a firma Marcucci, di precisare che si potevano indagare le crisi fin dall'ingresso dell'Italia nell'euro, a quella del Movimento 5 Stelle di introdurre paletti di incompatibilità che impedissero a deputati e senatori di prendere parte alla commissione qualora avessero intrattenuto, in passato, rapporti con le banche.