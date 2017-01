Banche, il Mef: "Nessun rimborso selettivo prima dei decreti"

E' "infondata l'ipotesi di rimborsi selettivi ad alcuni investitori e solo ad alcune banche". Lo riferiscono fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze . Non verrà effettuato, si precisa, "nessun rimborso" prima dei decreti attuativi delle norme salva-risparmiatori varate dal governo "per andare incontro alle esigenze dei risparmiatori truffati. Prima del varo dei decreti non può essere ipotizzato alcun intervento".

La proposta di indennizzare direttamente i correntisti era stata avanzata dalla Nuova Banca Etruria per voce del presidente Nicastro. L'intenzione era quella di un prestito privato in linea con leggi e vincoli Ue, senza attingere al Fondo di solidarietà del governo. Si tratta, come indicato dallo stesso Nicastro, di 683 dei circa mille risparmiatori che hanno investito meno di 100mila euro puntando però sulle obbligazioni subordinate (il cui valore è stato azzerato dopo i salvataggi) oltre il 50% del patrimonio.



La tempistica indicata con la legge di Stabilità per mettere a punto il decreto è di 90 giorni (entro fine marzo ndr), ma, si assicura, "il testo sarà definito prima". Il ministero, precisano fonti del Tesoro, "è già al lavoro sui decreti attuativi delle norme salva-risparmiatori varate dal governo per andare incontro alle esigenze dei risparmiatori truffati" ed è "già in contatto con gli altri soggetti istituzionali interessati per varare i decreti nel più breve tempo possibile".