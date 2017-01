Banche, il Garante per la privacy: "Nessuna tutela per le aziende"

"Non c'è alcuna tutela per le aziende". Così il Garante per la privacy Antonello Soro ha commentato le dichiarazioni del presidente dell'Abi, Antonio Pautelli, che auspica di rendere pubblici i nomi dei primi 100 debitori colpevoli del fallimento delle loro banche o di avere costretto Stato e risparmiatori a intervenire per salvarle. "La maggior parte di essi non gode più dal 2011 di alcuna tutela, almeno sotto il profilo privacy", ha aggiunto.