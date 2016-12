Banche, il Cdm approva la riforma Padoan: "L'intervento è graduale"

19:24 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che riforma banche e investimenti. "La scelta quantitativa" con l'applicazione a dieci grandi banche popolari "concilia la necessità di dare una scossa forte preservando però in alcuni casi una forma di governance che ha servito bene il Paese", ha spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, parlando di "gradualità, ma con un indirizzo chiaro".

La riforma prevede l'avvio della trasformazione in Spa delle maggiori banche popolari e coinvolge, al momento, dieci istituti. Escluse, come conferma il premier Renzi su Twitter, le Banche di credito cooperativo. "Interveniamo sulle banche popolari, non su tutte ma sulle banche popolari con un patrimonio superiore agli 8 miliardi, sono 10 in Italia che in 18 mesi dovranno superare il voto capitario e diventare Spa. E' un momento storico", ha detto il presidente del Consiglio al termine del Cdm. "Non si tratta di danneggiare la storia dei piccoli istituti ma far sì che le banche sul territorio siano all'altezza delle sfide europee e mondiali".



Le dieci banche popolari italiane che al 31 dicembre 2013 avevano un attivo patrimoniale superiore agli 8 miliari di euro, e che quindi dovrebbero essere quelle interessate dalla riforma, sono: Banco Popolare, Ubi, Bper, Bpm, Popolare di Vincenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare Etruria e Lazio, Popolare di Bari.



Via libera anche all'Investment Compact - Il Cdm ha anche varato l'Investment Compact, cioè la parte del provvedimento che contiene le misure a sostegno degli investimenti. Nel testo sono incluse la semplificazione della chiusura dei conti corrente e le patent box. "Introduciamo una norma sulla portabilità dei conti correnti - spiega il ministro Padoan - essenzialmente vuol dire che il costo di chiusura è a carico della banca e va fatto in tempi relativamente rapidi, è qualcosa che va a beneficio dei consumatori".