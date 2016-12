Banche Grecia, Ue ottimista: "Non è necessaria una nuova ricapitalizzazione"

"Le banche greche non avranno bisogno di una ulteriore ricapitalizzazione e si prevede che oltre i 3/4 della somma usata per ricapitalizzarle nel 2015 possono essere recuperati dalla privatizzazione di asset bancari". Lo si legge nella bozza della Commissione Europea sulla sostenibilità del debito ellenico , citata da Bloomberg. Secondo la bozza, è previsto che Atene raggiunga un avanzo primario dello 0,5% del Pil nel 2016 e dell'1,75% nel 2017.

Sempre secondo la bozza, la Grecia dovrebbe raggiungere un avanzo del 3,5% nel 2018, dopodiché dovrebbe mantenere il rapporto al 3,5% per i successivi 10 anni prima di calare gradualmente all'1,5% entro il 2040. Sulla base di queste previsioni, il rapporto debito/Pil dovrebbe raggiungere il 182,9% nel 2016 per poi scendere al 181,8% nel 2017, al 157,3% nel 2020, al 145,5% nel 2022 e al 100,7% nel 2060.



"Considerando l'alto debito rispetto al Pil, restano forti preoccupazioni sulla sua sostenibilità", si legge ancora nel documento della Commissione.



I creditori della Grecia, tuttavia, sarebbero pronti a sbloccare 11 miliardi di euro, rispetto ai 5,7 miliardi previsti inizialmente, se si arriva all'accordo con Atene. I fondi verrebbero usati per pagare arretrati e coprire le necessità finanziarie fino alla fine dell'anno, compreso un pagamento di 2,3 miliardi di euro alla Banca Centrale Europea a luglio.