Banche, governo: Ok Fondo Atlante e misure per recupero crediti

Il governo apprezza l'iniziativa Fondo Atlante e annuncia nuove misure per il recupero crediti. Lo si legge in una nota ufficiale dopo il lancio del fondo di investimento alternativo Atlante. Nei prossimi giorni il governo completerà il quadro delle misure che renderanno più semplici e veloci le procedure concorsuali e quelle di recupero dei crediti in modo da ridurre e rendere più prevedibili e rapidi i tempi di rientro.