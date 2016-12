Banche,governo:no a Consob arbitroDel Rio:risarcire risparmiatori truffati

Arriva il fondo solidarietà da 100 mln - Sarà un "fondo di solidarietà" finanziato con 100 milioni proveniente dal Fondo interbancario per la tutela dei depositi la "ciambella" per salvaguardare i risparmiatori coinvolti dal crac delle 4 banche interessate dal decreto del governo. E'quanto prevede l'emendamento del governo presentato a Palazzo Chigi.



Il Codacons pronto alla denuncia - E sulla notizia degli arbitrati affidati alla Consob era già sceso sul piede di guerra il Codacons. "Siamo pronti a ricorrere al Tar contro il provvedimento del governo che introduce un arbitrato presso la Consob per risarcire i risparmiatori coinvolti nel salvataggio delle 4 banche". Secondo l'associazione dei consumatori "è una idea semplicemente assurda - afferma il presidente Carlo Rienzi - che verrà immediatamente impugnata dal Codacons dinanzi al Tar del Lazio. Non accetteremo il gioco dei buoni e dei cattivi sulla pelle dei risparmiatori".



Delrio: obiettivo risarcire chi non era informato - L'obiettivo del governo è cercare "di salvaguardare tutti quei cittadini che hanno sottoscritto azioni ed obbligazioni in maniera inconsapevole, che non sono stati adeguatamente informati. Questo è un fatto gravissimo, che va appunto corretto". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, alla Leopolda, parlando della vicenda 'salvataggio banche'. "Il governo - ha aggiunto - come ha detto il ministro Padoan, farà di tutto per trovare le vie per risarcire questi cittadini".