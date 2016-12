Banche, fondo Atlante 2 operativo: adesioni per 1,7 miliardi

Il Fondo Atlante 2 ha superato la dimensione minima degli impegni formali prevista dal Regolamento per l'avvio dell'attività, raccogliendo adesioni pari a 1,715 miliardi. Il primo closing, si legge in una nota, è stato previsto per la fine di settembre, data per la quale si prevedono impegni tra 2,5 e 3 miliardi, con un obiettivo di raccolta tra i 3 e i 3,5 miliardi entro il termine ultimo per la sottoscrizione fissato al 31 luglio 2017.