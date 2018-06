Banche, Fmi: cyber rischi aumentano, fino a 350 miliardi di perdite

I cyber rischi rappresentano una "significativa minaccia per il sistema finanziario". Lo ha detto il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, sottolineando che le perdite potenziali per le banche potrebbero raggiungere anche i 350 miliardi di dollari l'anno. Nonostante la minaccia, però, il mercato assicurativo per i cyber rischi è "limitato" e raggiungerà i 20 miliardi di dollari in premi nel prossimo decennio.