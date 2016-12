Banche, finito vertice Mef: nuovo fondo da 5 miliardi di euro

Il nuovo fondo promosso dal governo e da Cdp per gli aumenti di capitale delle banche e per i crediti deteriorati dovrebbe avere un perimetro di circa 5 miliardi di euro. E' quanto emerge dal vertice tenutosi al ministero del Tesoro con gli a.d. delle principali banche italiane. Cdp dovrebbe partecipare con una quota limitata. Nel corso della riunione, definita "interlocutoria" ma svoltasi in un clima positivo, sono stati registrati progressi.