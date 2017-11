Banche fallite, 1.695 le domande giunte all'arbitrato Anac

Sono 1.695 le istanze di risparmiatori pervenute al Collegio arbitrale dell'Anac relativo agli strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito in liquidazione. Il totale delle somme per le quali è stato chiesto il ristoro è di 79,4 milioni di euro: il numero maggiore di richieste è giunto dai risparmiatori di Banca Etruria (840), per un totale di 29,9 milioni di euro, con una media di 276.977,94 euro a testa.