Banche, Draghi: salvataggi pubblici in casi eccezionali o se il mercato dei crediti deteriorati è sottopressione

Un paracadute pubblico per le banche, nel rispetto delle norme Ue, " è possibile in casi eccezionali " oppure quando " il mercato dei crediti deteriorati (Npl) è sotto pressione" per evitare una loro svendita. Il presidente della Bce Mario Draghi lo ha detto dopo la riunione dell'Eurotower, secondo cui si rischia che tali crediti compromettano " la redditività delle banche e la loro capacità di fare prestiti ". Per ciò i governi possono intervenire con leggi.

Secondo Draghi in Italia "si può fare di più" per allestire delle regole che rendano efficiente il mercato di smaltimento dei crediti deteriorati delle banche e per gestire "il retaggio" di Non performing loans (Npl) degli passati anni di crisi.



"Crediti deteriorati? Per l'Italia sono un problema" - "I crediti deteriorati delle banche in Italia sono un grande problema che richiederà tempo, come ha richiesto tempo risolverlo ovunque. Ma dobbiamo essere consapevoli che più a lungo permarranno meno funzionerà il sistema bancario - ha spiegato - e meno saranno capaci le banche di tramettere gli impulsi monetari all'economia".



"Banche particolarmente vulnearabili" - Gli elevati Npl rendono poi le banche particolarmente vulnerabili ai mercati. E una delle ragioni per cui è così è che mette in dubbio la futura redditività. Quindi - ha proseguito Draghi - da un lato ci sta un interesse a risolvere il più velocemente possibile il problema. Dall'altro si è vincolati dal fatto che è intrinsecamente lento da risolvere".



"Quadro legislativo per vendere i crediti deteriorati" - Una delle misure necessarie "è quella di avere un mercato degli Npl ben funzionante. Servono diverse cose ma una è dominante: creare un quadro legislativo dove i crediti deteriorati si possono vendere facilmente". Su questo "in Italia si può fare di più e anche per affrontare il retaggio di Npl" della crisi degli anni scorsi, ha concluso.



La Bce lascia i tassi invariati - Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi: i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati, rispettivamente allo 0%, allo 0,25% e al -0,40%.