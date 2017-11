Banche, Draghi: da vigilanza Bce regole comuni, banche più forti

La vigilanza bancaria affidata alla Bce ha introdotto "medesimi elevati standard" per le banche del Continente e "un settore bancario più forte e resistente" e in grado di assorbire gli shock. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, sottolineando inoltre che per risolvere il problema dei crediti deteriorati è necessario "uno sforzo comune fra vigilanza bancaria, autorità di regolamentazione e autorità nazionali".