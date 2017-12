Banche, Carrai: "Lecita mia domanda a Ghizzoni, Renzi non sapeva"

"Io non sono un politico, non appartengo a nessun partito e non mi cibo di questi banchetti mediatici. Se in quella banca c'era il padre della Boschi - si è difeso Carrai in un'intervista al Corriere della Sera - , a me non interessava e tuttora interessa niente".



Carrai è "sotto accusa" per la email inviata a Ghizzoni. Sollecitare qualcuno non ritiene sia una pressione? "Ho gentilmente sollecitato i tempi della risposta, non la sostanza della risposta: il tempo del business economico non è un tempo di ruminatio. Per questo ho voluto portar rispetto premettendo 'nel rispetto dei ruoli' - ha risposto Carrai -. Nel rispetto delle scelte individuali di una banca. E poi è impossibile che una banca come Unicredit si lasci 'imprimere' da me o da chicchessia. Mi sembra che lo abbia ben chiarito anche Ghizzoni nella sua audizione".



Carrai ha definito "buoni" i suoi rapporti con Maria Elena Boschi. "Se 'discusso' ha lo stesso significato di dialogare le rispondo di no. Se ha significato di 'litigio' le rispondo: 'no' e aggiungo 'perché avrei dovuto?'".



Con Matteo Renzi ha mai parlato di Etruria? "No" e l'allora premier, spiega, non era al corrente che stava facendo da consulente per questo delicato dossier. "Come ha detto anche lui: no. Perché delicato? A me se in quella banca ha lavorato il padre della Boschi, con tutto il rispetto per entrambi, non interessa e non interessava nulla. Delicato per me forse, perché io devo mantenere il doveroso silenzio professionale per i miei clienti".