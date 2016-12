Banche, bozza Ue: avanti su riduzione e condivisione rischi credito

Bruxelles deve procedere non solo sulla via della "riduzione dei rischi" legati alle banche nel completare l'unione bancaria, ma anche su quella della "condivisione". Lo sottolinea l'ultima bozza di conclusioni del vertice Ue, dove è passata la richiesta di Italia, Spagna, Francia e Portogallo di modificare il testo precedente in cui ci si fermava alla riduzione, chiudendo la porta anche agli sviluppi sull'assicurazione sui depositi.