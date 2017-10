Banche, Bce: stress test positivo sui tassi d'interesse

Gli stress test sui tassi di interesse sono risultati positivi per gran parte delle banche Ue. Lo comunica la Bce, che nell'analizzare i dati sui bilanci del 2016 ha riscontrato come "il rischio sia ben gestito nella maggior parte degli istituti". "Tassi di interesse più elevati - hanno aggiunto gli analisti dell'Eurotower - porterebbero alle banche un aumento del margine di interesse in tre anni, ma si ridurrebbe il valore in termini di capitale".