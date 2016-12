Banche,Bankitalia:Ue bocciò Tutela

L'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi nel salvataggio delle 4 banche in crisi (Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e Cassa Ferrara) "non è stato possibile per la preclusione manifestata da uffici della Commissione europea, da noi non condivisa". Lo ha spiegato il capo della Vigilanza di Bankitalia, Carmelo Barbagallo, in audizione alla Camera. "L'intervento del Fondo avrebbe evitato sacrifici per i creditori", ha aggiunto.