Banche, attesa per lo stress test di Eba: fari su Deutsche Bank e Mps

Banche europee sotto esame e piazze del Vecchio Continente in fibrillazione per i risultati che verranno resi noti venerdì dall'Eba, l'autorità bancaria europea. L'analisi sulla simulazione sui coefficienti patrimoniali a fine 2018 coprirà 51 istituzioni del credito ritenute di dimensioni sistemiche di 15 Paesi europei, che complessivamente rappresentano il 70% degli attivi bancari dell'Ue. Fari puntati su Deutsche Bank e Mps.

L'obiettivo dello stress testNon sarà semplice suddividere le 51 banche con la classica catalogazione di "promosse" e "bocciate", perché l'Eba non quantificherà essa stessa eventuali carenze patrimoniali (shortfall) rispetto a un obiettivo prestabilito, come accaduto con gli stress test di 2011 e 2014. L'autorità si limiterà a indicare la sua stima su quello che sarà il coeffieciente patrimoniale Tier1 di ogni banca a fine 2018, partendo dai dati dichiarati a fine 2015, con uno scenario di base e uno scenario "avverso". L'intento dell'esercizio sarebbe quello di fornire alle autorità nazionali, alla vigilanza Bce e alle banche stesse uno strumento per valutare eventuali interventi.