Banche, arriva il conto base: gratis per pensionati poveri

Arriva il conto base bancario per effettuare poche semplici operazioni, come ricevere un bonifico. E' quanto prevede la norma approvata dal Cdm che recepisce una direttiva Ue. Il conto dovrà essere garantito da tutti gli istituti, prevede anche il bancomat e avrà un canone "ragionevole". Per i consumatori socialmente svantaggiati sarà gratuito: prevista infatti l'esenzione per pensionati sotto i 18mila euro e per chi ha un Isee sotto gli 8mila.