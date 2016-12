Banche, Abi: Atlante e Fondo interbancario per prevenire bail in

"Innovative iniziative private" come Atlante e il Fondo volontario interbancario oggi "prevengono i rischi di altre eventuali risoluzioni e respingono ogni ipotesi di bail in". Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ricordando che le banche italiane "non hanno avuto negli scorsi anni cospicui aiuti di Stato". E sull'Europa dei regolamenti, aggiunge: "Chiediamo con forza una nuova Europa meno burocrazia e più democrazia".