Banca Mps torna all'utile: +188 milioni nel primo trimestre 2018

Banca Mps torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017. Lo rende noto l'istituto. In aumento di 900 milioni di euro anche gli impieghi commerciali da fine dicembre 2017, grazie alla crescita del 20% delle nuove erogazioni di mutui. Per quel che riguarda i crediti deteriorati è stato completato il processo di cartolarizzazione.