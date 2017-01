Banca mondiale taglia stime del Pil

La Banca Mondiale taglia le stime di crescita mondiali per il 2016 e il 2017. A pesare è anche il rallentamento della Cina. Il Pil mondiale crescerà quest'anno del 2,9% rispetto al +3,3% stimato in precedenza. Per il 2017 la crescita è prevista al 3,1%. Per quanto riguarda l'economia dell'area euro, crescerà quest'anno dell'1,7%. "La ripresa - spiegano gli esperti - è continua ma fragile" .