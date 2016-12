Banca mondiale taglia le stime

La Banca Mondiale rivede al ribasso le stime di crescita dell'economia globale. Il Pil 2015 crescerà del 2,8%, meno del 3% stimato in gennaio. La crescita dell'area euro è stata rivista al rialzo a +1,5% dal +1,3% precedente, mentre quella degli Stati Uniti è stata tagliata a +2,7% dal +3,2% precedente. Frenano anche i Paesi in via di sviluppo, che si trovano a a far fronte a un "rallentamento strutturale".