Banca Etruria, Consob commina sanzioni per 2,8 milioni di euro

L'importo complessivo delle sanzioni comminate dalla Consob a Banca Etruria ammonta a circa 2,8 milioni di euro. E' quanto raccolto in ambienti vicini alla Commissione di Borsa, che spiegano come le sanzioni indicate siano una parte di quelle deliberate complessivamente a persone fisiche e giuridiche, degli ex vertici di Banca Etruria, fra cui anche il padre del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.