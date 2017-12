Banca Etruria, Bersani: "Continua gioco su pelle dei risparmiatori"

Sul caso Etruria interviene anche l'ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani. "Si continua a giocare sulla pelle dei risparmiatori e tutto nasce da un circuito troppo stretto, tutte cose nate in pochi chilometri e trasportate a Roma". "Non dico cosa deve fare Boschi. A Gentiloni va bene quest'immagine? Contenti loro...", si chiede ironicamente Bersani, rivendicando da ministro di aver trattato tutti i casi in modo uguale e non secondo logiche territoriali.