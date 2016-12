Banca del Giappone, Kuroda: non in programma riduzione tassi

La sede della Bank of Japan

Il governatore della Banca del Giappone (Boj) Haruhiko Kuroda ha detto che l'istituto è pronto a adottare una politica monetaria più accomodante se necessario, ma un'ulteriore riduzione dei tassi non e' in programma al momento, per via del moderato progresso dell'economia nipponica. Kuroda fa riferimento alle previsioni della Boj per una crescita del pil dell'1% nell'anno fiscale 2016, e un'accelerazione dell'1,5% nell'anno successivo.