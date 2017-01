Banca centrale del Giappone lascia costo denaro negativo (-0,1%)

La Banca centrale del Giappone (Boj) ha mantenuto la politica monetaria invariata, come da attese, e lasciato il costo del denaro in territorio negativo al meno 0,1%. Al termine della riunione di due giorni, l'istituto centrale guidato dal governatore Haruhiko Kuroda ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita dell'economia all'1,5% per l'anno fiscale 2017, dal precedente +1,3%.