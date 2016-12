Avvio positivo a Wall Street, il Dow Jones guadagna lo 0,45%

La Borsa di New York comincia in positivo, con il Dow Jones a +0,45% a 19.878 punti e il Nasdaq a +0,36% a 5.432, mentre segna un rialzo il prezzo del petrolio. Le quotazioni salgono dello 0,57% a 53,13 dollari al barile dopo il taglio della produzione deciso dai Paesi produttori, sia quelli Opec sia quelli non Opec. Scendono i prezzi all'importazione, -0,3% a novembre dopo il +0,5% di ottobre.