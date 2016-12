Autostrade, scattano i rincari dei pedaggi per sei concessionarie

I rincari sono stati dunque confermati dal ministero e sono i seguenti:





Asti-Cuneo 0,00% ATIVA 0,03% Autostrade per l'Italia 1,09% Autostrada del Brennero 0,00% Autovie Venete 0,00% Brescia-Padova 0,00% Consorzio Autostrade Siciliane 0,00% CAV 0,00% Centro Padane 0,00% Autocamionale della Cisa 0,00% Autostrada dei Fiori 0,00% Milano Serravalle Milano Tangenziali 0,00% Tangenziale di Napoli 0,00% RAV 0,00% SALT 0,00% SAT 0,00% Autostrade Meridionali (SAM) 0,00% SATAP Tronco A4 6,50% SATAP Tronco A21 0,00% SAV 0,00% SITAF 0,00% Torino-Savona 0,00% Strada dei Parchi 3,45% Bre.be.mi. 0,00% TEEM 2,10% Pedemontana Lombarda 1,00%

Sempre il ministero precisa che "quest'anno per tutte le società autostradali per le quali è in fase di aggiornamento il relativo Piano Economico Finanziario, gli aumenti tariffari sono stati provvisoriamente sospesi, posticipandone l'eventuale adeguamento all'approvazione dei piani".- L'Aiscat, che riunisce le concessionarie autostradali, ha diffuso al riguardo questa nota: "Ancora una volta al riconosciuto impegno del settore autostradale italiano non è corrisposto analogo impegno da parte del Governo che ha concesso gli adeguamenti previsti contrattualmentesolo a 6 società su 27". Il comunicato evidenzia che "la maggior parte dei piani finanziari delle concessionarie autostradali, scaduti tra il 2012 e il 2013, non risultano ad oggi ancora approvati da parte dei ministeri competenti nonostante siano stati presentati tempestivamente da parte dei concessionari e nonostante esistano precise indicazioni emanate dal Cipe sulla tempistica relativa".