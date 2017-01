16:09 - Dal primo gennaio 2015 scattano gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade, con rincari medi dell'1,32% per l'intera rete. Lo rende noto il ministero dei Trasporti, spiegando di aver ritenuto obiettivo prioritario "l'adozione di ogni misura idonea a superare l'attuale congiuntura negativa" e di aver considerato la "calmierizzazione degli adeguamenti tariffari per il 2015 entro l'1,5%, misura necessaria" per centrare l'obiettivo.