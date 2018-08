Autostrade: 2,1 mld in manutenzioni, 3,7 mld in cedole

Autostrade per l'Italia ha speso negli ultimi 5 anni 2,1 miliardi di euro per la "manutenzione, sicurezza e viabilità" dei 3.020 chilometri di rete autostradale in gestione. Lo comunica la società in una nota. Sempre nel periodo 2013-2017 la capogruppo ha generato utili pari a 4,05 miliardi di euro, distribuendone 3,75 miliardi, pari a quasi il 93%, in dividendi all'azionista Atlantia e ai fondi esteri.